In Serie B il dato sui gol subiti è una sentenza: solo con un’ottima difesa si può evitare il dramma della retrocessione. Uno scenario che pesa ancor di più rispetto alla fase offensiva, particolare sì da non trascurare ma che, numeri alla mano, non sposta gli equilibri come il racconto sulle reti incassate. Nella stagione 2025/2026, infatti, 4 delle 5 peggiori difese del campionato sono poi scese in Serie C: fa eccezione solo il Mantova, premiato soprattutto dalle reti segnate.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia