È di un ferito gravissimo il bilancio di un drammatico incidente stradale registrato nel cuore della notte lungo la Strada Statale 372 “Telesina”. Un impatto violentissimo causato dall’improvviso attraversamento di un grosso ungulato, che riporta bruscamente al centro del dibattito la sicurezza sulle arterie legata alla presenza degli ungolati.

Il sinistro si è consumato intorno alle ore 2:30 della notte tra martedì e mercoledì, al chilometro 68+200, nel territorio del comune di Benevento. Secondo una prima ricostruzione, una donna si trovava alla guida della sua Suzuki quando si è trovata improvvisamente la carreggiata sbarrata da un cinghiale.

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