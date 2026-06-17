Grandi aspettative, solo in parte confermate dall’incontro svoltosi ieri nella tarda mattinata in Regione Campania sulla tormentata vicenda del trasporto pubblico locale a Benevento e le effettive prospettive riguardo il subentro in via di emergenza di Air Campania rispetto l’attuale gestione in regime di prorogatio da inizio 2026 in capo a Trotta Bus. Niente fumata bianca rispetto ad una determinazione certa e univoca sui tempi del subentro, possibile scenario quello di una presa di possesso delle linee di trasporto pubblico di Benevento da parte di Air Campania nella seconda metà di luglio, e dunque ulteriore proroga in capo a Trotta Bus ma solo per le prime due settimane del mese prossimo. Certezze acquisite però non sono state asseverate e la determinazione sulle modalità tecniche richiederà un secondo incontro.

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