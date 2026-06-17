Toscana: Cida, cresce progetto Pri§ma e community manager che portano soft skills nelle scuole

Firenze, 17 giu. (Labitalia) – Si è svolto a Firenze l’evento conclusivo dell’anno scolastico di Pri§ma-Prime soft skills con i manager, il progetto promosso da Cida Toscana con il patrocinio della Regione Toscana, sviluppato dagli associati Federmanager Toscana e Manageritalia Toscana. Pri§ma mette in relazione il mondo della scuola e quello del management per accompagnare gli studenti nello sviluppo delle competenze trasversali e nell’orientamento verso il proprio futuro. Nato nell’anno scolastico 2017-2018 come Staltelav-TreS, nel quale confluivano le esperienze precedenti degli associati Federmanager e Manageritalia, grazie a un protocollo d’intesa tra Cida Toscana e Regione Toscana, Pri§ma porta nelle scuole superiori toscane l’esperienza concreta dei manager, contribuendo allo sviluppo di competenze sempre più importanti per affrontare con consapevolezza le sfide dello studio, del lavoro e della vita. Un’iniziativa che negli anni è cresciuta costantemente fino a diventare una vera comunità educativa che unisce scuole, docenti, manager-formatori e territorio attorno a un obiettivo comune: aiutare ogni giovane a riconoscere e valorizzare il proprio talento.

Nel corso dell’anno scolastico 2025-2026 Pri§ma ha coinvolto 7 istituti scolastici, 16 docenti referenti, 40 manager-formatori e oltre 600 studenti delle classi terze, quarte e quinte di licei e istituti tecnici. A portare il saluto della Regione Toscana è intervenuto il sottosegretario Bernard Dika: “Il futuro della Toscana passa dai giovani e dalla loro capacità di mettersi in gioco. Accanto alle competenze tecniche servono sempre più consapevolezza, spirito di iniziativa, capacità relazionali e fiducia in sé stessi. Pri§ma rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, scuola e mondo del management, capace di offrire ai ragazzi strumenti concreti per affrontare il loro percorso di crescita e diventare protagonisti del proprio futuro”.

Durante l’incontro sono stati presentati i risultati dell’analisi di oltre 500 questionari di valutazione compilati dagli studenti. I dati evidenziano un elevato livello di soddisfazione generale e confermano l’efficacia di un approccio formativo basato sul coinvolgimento diretto, sulla partecipazione attiva e sul dialogo. A rendere possibile il progetto sono i manager-formatori volontari di Federmanager Toscana e Manageritalia Toscana che, mettendo a disposizione la propria esperienza professionale, portano nelle scuole testimonianze concrete, metodologie innovative e occasioni di confronto diretto con il mondo del lavoro. Le competenze trasversali rappresentano oggi una componente sempre più importante del percorso formativo degli studenti.

Nell’ambito dei percorsi di orientamento e formazione scuola-lavoro, gli studenti delle scuole superiori sono infatti chiamati a svolgere nel triennio attività dedicate per un minimo di 90 ore nei Licei e 120 ore negli istituti tecnici. In questo contesto Pri§ma si distingue per un approccio innovativo che porta direttamente nelle aule l’esperienza di Manager e professionisti, aiutando i ragazzi a sviluppare competenze come l’intelligenza emotiva, la negoziazione, il parlare in pubblico, la capacità di presentare sé stessi, il lavoro di squadra e la leadership.

Tra le novità più apprezzate dell’edizione 2025-2026 spicca il Laboratorio maturità, un percorso full immersion di due giornate dedicato alle classi quinte. Alla luce delle recenti evoluzioni dell’Esame di Stato, che valorizzano sempre più la capacità degli studenti di collegare conoscenze, esperienze e competenze maturate durante il triennio, il laboratorio offre una vera e propria ‘prova generale’ del colloquio. Attraverso simulazioni pratiche, esercizi di public speaking e momenti di confronto, gli studenti imparano a presentare sé stessi, valorizzare il proprio percorso e gestire l’ansia da prestazione, un fattore che può penalizzare anche ragazzi molto preparati e meritevoli. I numerosi feedback raccolti confermano l’efficacia dell’iniziativa, che sarà ulteriormente sviluppata e potenziata nel prossimo anno scolastico. Accanto al Laboratorio Maturità entrerà inoltre a pieno regime il nuovo Laboratorio Colloquio di Lavoro, pensato per accompagnare i ragazzi nelle prime esperienze di orientamento professionale e nell’acquisizione delle competenze necessarie per affrontare con maggiore consapevolezza il proprio ingresso nel mondo del lavoro.



Un ringraziamento particolare ai docenti referenti per la Formazione Scuola-Lavoro delle scuole toscane coinvolte, che hanno creduto e continuano a credere nel progetto contribuendo con idee, suggerimenti e osservazioni alla sua costante crescita. E’ grazie al confronto continuo con loro e all’ascolto dei feedback degli studenti che Pri§ma continua a evolversi, mantenendo al centro le esigenze dei ragazzi e costruendo percorsi sempre più efficaci, concreti e vicini al loro futuro. Le scuole interessate a conoscere meglio il progetto o a valutare una futura adesione possono contattare la Segreteria di Cida Toscana all’indirizzo toscana@cida.it.