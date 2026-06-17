Stellantis: partnership con Wayve e Uber per robotaxi senza conducente**

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – – Stellantis, Wayve e Uber annunciato una partnership per studiare lo sviluppo e l’implementazione su scala globale di robotaxi con guida autonoma di Livello 4 (ovvero senza conducente) . La collaborazione – si spiega in una nota – unisce le piattaforme L4-Ready di Stellantis, la tecnologia di guida AI di Wayve e il marketplace globale di Uber “per dare impulso a una nuova generazione di veicoli completamente autonomi”. L’intesa si basa inoltre sulle relazioni strategiche già esistenti tra le aziende, tra cui il recente accordo L2++ tra Stellantis e Wayve e la partnership tra Wayve e Uber per il varo di corse autonome a Londra, Tokyo e in altre dieci città in tutto il mondo a partire da quest’anno. Il Memorandum d’intesa (MoU) non vincolante – si sottolinea – “definisce il quadro di riferimento per futuri accordi in materia di sviluppo tecnologico, concessione di licenze, produzione e approvvigionamento di veicoli. Ciascuna azienda mantiene la flessibilità di perseguire ulteriori collaborazioni nel settore della guida autonoma”.