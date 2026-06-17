Servizio idrico, via libera alla gestione mista: “Si prosegua con determinazione”

Il Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano, al termine della seduta convocata ieri d’urgenza per ratificare la delibera del Consiglio di Distretto Sannita (approvata lo scorso giovedì), ha confermato la forma mista per la gestione del servizio che sarà affidato alla società Sannio Acque.

La scelta del modello misto, confermata con decisione unanime a conferma della compattezza del territorio, “dovrà garantire il presidio pubblico delle funzioni di indirizzo e controllo, unitamente all’apporto di competenze e capacità operative funzionali al rafforzamento dell’efficienza gestionale e alla realizzazione degli investimenti infrastrutturali” quanto statuito dall’Eic.

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