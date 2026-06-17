Il Tribunale di Benevento ha emesso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, e ha disposto il dissequestro della parte dell’Hotel Traiano oggetto dell’inchiesta.

Quanto deciso nei confronti di Bruno Fragnito, 65 anni, difeso dall’avvocato Vittorio Fucci; Alessandro e Leonardo Ciccopiedi, 37 e anni 41, difesi dagli avvocati Andrea e Matteo De Longis; Cosimo Aquino, 74 anni, difeso dall’avvocato Marino Nicola.

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