Dopo i sopralluoghi, l’Arpac ha accertato la sussistenza di problematiche all’impianto a biomasse di contrada San Domenico, su tutte la divergenza tra il progetto e la realizzazione della struttura. Ma ai residenti, da settimane, non servivano conferme per capire che qualcosa non andasse, perché, come denunciato dai cittadini delle contrade a nord di Benevento, come anche di Pietrelcina e Pesco Sannita, non si può tenere la finestra aperta sulla causa di miasmi insopportabili. Ieri, all’indomani del trasferimento ai Comuni della relazione tecnica dell’Arpac, Palazzo Mosti ha fatto la scelta: le attività dell’impianto si devono fermare.

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