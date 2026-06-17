Menù light e tavolo riservato, nasce al ristorante ‘Costanza’ il programma del centrosinistra

Roma, 17 giu (Adnkronos) – Menù light e conto alla romana per i leader del centrosinistra che si sono ritrovati a pranzo da ‘Costanza’, storico ristorante nel cuore di Roma a due passi da Campo de’ fiori. “Non è la prima volta che vengono politici qui, di destra, di sinistra, di centro”, spiegano dal locale che ha ospitato il leader del M5s con Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni martedì. ‘Costanza’ si propone come “osteria romana tipica” e può vantare una location suggestiva: le sue sale sono ricavate dai resti del teatro di Pompeo, costruito intorno al 61 a.C. e ‘scenario’ di uno degli episodi più celebri della storia della città eterna: l’assassinio di Giulio Cesare e le di di marzo del 44 a.C.

I leader di M5s, Pd e Avs però, hanno avuto a disposizione una saletta riservata, attigua agli spazi ‘storici’ del ristorante e quindi maggioramente frequentati. Come è stato possibile? “Hanno prenotato loro, non certo dei collaboratori”, ammettono da Costanza senza aggiungere altro per non violare la privacy di chi frequenta il locale. Ma “Giuseppe Conte è un cliente abituale, da un po’ di tempo”, aggiungono. Quello di Conte, Schlein, Bonelli e Fratoianni è stato però un pranzo light. Niente eccessi: pesce e una verdura di contorno. Zero vino. Niente dolce. Per capirsi, il menù di Costanza può dare grande soddisfazione agli amanti del pesce, a partire dalle ostriche e dal sautè di cozze di antipasto. Tra le portate principali, tagliolini con i moscardini e bottarga, fusilloni ai frutti di mare, friutto di calamari, scampi alla griglia, spiedino di mazzancolle alla griglia, calamari alla grigila e pescato del giorno. Nella carta anche diversi piatti di carne, così come i contorni come carciofi alla giudia e verdure di stagione. Chi ha pagato? “Per il conto facciamo a rotazione”, ha rivelato all’AdnKronos .

Anche se leggero, il pranzo dei leader del centrosinistra potrebbe comunque essere ricordato come un momento chiave nel percorso di costruzione del programma della coalizione in vista delle prossime elezioni: “Al lavoro. Per cambiare l’Italia. Segnatevi queste date: 8 e 15 luglio. Ci vediamo presto”, ha scritto Nicola Fratoianni sui social immortalando in un selfie il tavolo dei leader.