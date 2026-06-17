Una mattinata di obiettivo disagio quella che, come da denuncia manifestata, è stata vissuta ieri mattina da numerosi cittadini presso il Presidio ospedaliero “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” di Sant’Agata de’ Goti.

Diversi utenti, infatti, come consueto, si erano presentati presso la struttura, molti dei quali provenienti da vari Comuni della provincia, muniti di regolare prenotazione.

Dopo aver già corrisposto il pagamento del ticket per l’esecuzione di esami diagnostici delicati e fondamentali come la Tac, però, l’utenza ha appreso che il servizio era stato improvvisamente sospeso, con le prestazioni non erogabili, a causa dell’assenza del tecnico sanitario di radiologia medica.

Nessun preavviso, nessuna comunicazione preventiva avrebbe anticipato la non effettuazione degli esami, ma soltanto la presa d’atto sul posto.

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