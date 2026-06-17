Elaborazione dell’Unione Nazionale Consumatori (Unc) sui dati Istat relativa all’inflazione nelle città italiane con l’emergere di una tendenza al rialzo dei prezzi inevitabilmente presente anche a Benevento ma tuttavia ben più contenuta della media. Il capoluogo sannita è nel podio delle città risparmiose. Beninteso risparmio da interpretare come dato relativo rispetto l’andamento generale, ben peggiore, infatti l’aumento tendenziale prezzi su base annua per il nucleo familiare tipo è di 504 euro con un rialzo percentuale dei prezzi pari al coefficiente del 2,3. Situazione migliore solo in due capoluoghi, Brindisi dove ad un coefficiente percentuale rialzo del 2,5 corrisponde però un dato aggregato incremento costi pari a 478 euro e Trapani dove il rialzo costi mediano è di 485 euro, con percentuale incremento pari al 2,1.

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