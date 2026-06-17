Un tavolo di confronto e coordinamento politico con le altre forze e i movimenti civici del centrosinistra che condividano la necessità di un cambio di passo nella gestione della Provincia e del Comune. Nello specifico, riteniamo fondamentale aprire questo percorso a: Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), Partito Socialista Italiano (PSI) e Civico 22. E’ il documento a firma dei 5 consiglieri comunali di Benevento consegnato alla segretaria provinciale Filomena Marcantonio, documento condiviso pure dalla responsabile cittadina Rosa Razzano. Per la verità, c’era stato un equivoco, nel senso che era stato interpretato che il documento fosse stato approvato pure dalla segreteria, ma un passaggio formale in tale organismo non c’è stato.

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