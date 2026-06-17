Il progetto per l’istituzione del Distretto Diffuso del Commercio caudino, redatto da Projenia SCS, ha ottenuto un risultato storico classificandosi al primo posto assoluto nella graduatoria della Regione Campania e venendo ammesso a finanziamento. Questo traguardo premia una strategia territoriale lungimirante che coinvolge otto Comuni della Valle Caudina, ovvero Montesarchio come ente capofila, Bonea, Bucciano, Cervinara, Pannarano, Roccabascerana, Rotondi e San Martino Valle Caudina, uniti per superare i confini amministrativi e favorire lo sviluppo condiviso.

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