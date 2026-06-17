Comincia la danza delle interruzioni dell’erogazione idrica nel Fortore. La prima arriva da San Marco dei Cavoti, dove i cittadini cominciano da subito a subire le conseguenze della carenza della preziosa risorsa idrica.
Il problema, come di consueto, si ripropone con l’inizio della stagione più calda, anche se non manca di presentarsi anche oltre. In questo periodo cominciano a moltiplicarsi le interruzioni nell’erogazione, i serbatoi vuoti e i problemi di gestione, che affaticano la cittadinanza costretta a fare i conti con i rubinetti vuoti ad ogni ora del giorno.
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