Attesa per gli esiti della perizia relativa all’accertamento tecnico irripetibile sui dispositivi in uso all’ex dirigente comunale Gennaro Santamaria. L’incarico, conferito a inizio maggio, è mirato a effettuare la copia forense dei contenuti del tablet e dello smartphone in possesso di Santamaria, accusato di concussione ai danni di un professionista tecnico per alcune pratiche edilizie. Adesso l’attesa è per gli esiti della perizia e il loro impatto sulle indagini preliminari, ossia su quanto potrebbe emergere in termini di nuovi elementi e di possibili ulteriori sviluppi sull’indagine portata avanti dalla Procura di Benevento.

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