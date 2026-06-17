Un caso destinato a far parlare ancora per molto, e che è arrivato anche all’attenzione del presidente della Repubblica. Mattarella è infatti stato destinatario, ieri, della lettera di Franca Mongillo, figlia di Maria Tranquillo, e di Michelina Di Muccio, nipote di Michelina Grasso. Grasso e Tranquillo, come si ricorderà, sono le defunte vittime di un misterioso scambio di nomi, in una vicenda che raggiunge contorni macabri e tutti ancora da chiarire.

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