Presto si aprirà una nuova fase per il mercato del Benevento. La calma apparente che ha preceduto la settimana dei riscatti e del completamento delle procedure d’iscrizione al campionato, lascerà il posto a un’operatività più decisa da parte del club giallorosso che potrebbe chiudere le prime operazioni anche nella terza settimana del mese di giugno.

A inaugurare la sessione estiva sarebbe dovuto essere il rinnovo di Luca Caldirola, per il quale però non ci sono stati aggiornamenti, ma in ogni caso la prima ufficialità per la Strega potrebbe riguardare comunque il reparto difensivo.

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