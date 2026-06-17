Tutto fermo sul fronte rinnovi. Nessuno dei calciatori con il contratto in scadenza a fine mese ha ricevuto proposte dal Benevento. Se per Nardi e Russo la notizia non sorprende, diverso è il discorso per quanto riguarda Luca Caldirola, per il quale la volontà del club giallorosso sarebbe quella di prolungare il matrimonio. Almeno per il momento, però, nessuna offerta è stata formalizzata, nonostante al termine del rapporto contrattuale manchino ormai meno di due settimane.

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