Avolio torna in giallorosso: “A Termoli sono cresciuto, ora spero nel ritiro col Benevento”

Una stagione in Serie D, la prima lontano da casa, per crescere e maturare sotto l’ala del Benevento: Vincenzo Avolio ha vissuto il suo debutto tra i professionisti al Termoli in un’annata davvero particolare, tra lati positivi e difficoltà da contrastare. Un’esperienza fondamentale per il suo percorso, vissuto sotto lo sguardo attento del Benevento: “Una stagione abbastanza stressante – racconta il difensore a Il Sannio Quotidiano – perché abbiamo avuto un po’ di difficoltà a livello societario, ma è andata bene. Ho vissuto un mix di emozioni lasciando il guscio di Benevento dove sono cresciuto. Ma è stata un’esperienza che mi è servita, mi ha formato molto: ho conosciuto persone fantastiche a Termoli e sono cresciuto molto sotto tanti punti di vista”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia