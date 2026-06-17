A un anno dalla delibera che riscriveva le regole, entra nella fase operativa il nuovo assetto per la gestione degli immobili nella città vecchia.

Parliamo di un atto licenziato dalla squadra Pepe il 19 giugno 2025, che investiva il nuovo bando per la concessione del Castello dell’Ettore, ma anche la rimodulazione economico-giuridica dei rapporti con i privati, che avevano risposto alla gara del 2016 e del 2017 per l’utilizzo dei locali di proprietà comunale del centro storico, dove negli anni sono sorti b&b, ristoranti e pub.

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