I campioni d’Europa in carica, la Spagna, favorita per la vittoria finale da una parte. La prima volta storica di Capo Verde con addosso l’orgoglio un popolo intero, a caccia di un sogno, dall’altra. E il privilegio di catturare i momenti più importanti attraverso una telecamera, non una qualunque. Nella serata italiana – il primo pomeriggio per l’orario americano – è riuscita a ritagliarsi il suo spazio anche una piccola pagina di Sannio tra i protagonisti, nascosti, di Spagna-Capo Verde. Tiziano Ielardi, 27 anni compiuti proprio ieri, nato e cresciuto in terra sannita, ha siglato il suo debutto ai Mondiali 2026 da operatore Polecam all’Atlanta Stadium, impianto dell’omonima città della Georgia. Una ‘prima volta’ da brividi per il classe ’99 sannita, figlio d’arte: suo padre, Mauro, gira il mondo per immortalare, con la sua polecam, le storie più belle e i momenti da incorniciare.

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