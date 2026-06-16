Si fa più serrata la dialettica a San Giorgio del Sannio, dopo i confronti sulla gestione della Villa Serenitas e soprattutto gli indirizzi per la variante generale al Piano urbanistico.

L’ultimo scontro ha invece investito le condizioni del campo comunale ‘Chiavelli’, oggetto di un’invettiva della consigliera di opposizione Giovanna Petrillo, subito rintuzzata dal sindaco Giuseppe Ricci e dall’assessora allo Sport Giovanna Annese.

La capogruppo di ‘San Giorgio futura’ ha stigmatizzato la necessità della squadra di casa – San Giorgio football club, che ha centrato la promozione – di muoversi in “trasferta” per allenamenti e partite, per poi puntare il dito verso lo stato di abbandono del rettangolo di gioco di via Baldassarre.

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