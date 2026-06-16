Finanziamenti per poco meno di 3 milioni per strutture sportive e tempo libero al Rione Libertà. Riguardano le riqualificazioni delle aree del bocciodromo a San Modesto e il dismesso Centro Sportivo comunale Libertà con annessa realizzazione di aree verdi.

Ad annunciarlo hanno provveduto il sindaco Clemente Mastella e gli assessori ai Lavori pubblici Mario Pasquariello e all’Urbanistica Molly Chiusolo, nel ruolo di proponenti degli interventi.

Nello specifico, il Comune di Benevento ha ottenuto un finanziamento di 1.500.000 euro nell’ambito dell’avviso ‘Sport e Periferie 2025’, promosso dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il decreto di approvazione, firmato dal Capo del Dipartimento in data 3 giugno 2026, ha collocato Benevento al primo posto della graduatoria di merito della Linea di Intervento B per i Comuni del Mezzogiorno, con un punteggio di 80, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027.

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