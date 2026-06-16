Una trentina i componenti della segreteria provinciale Pd individuati da Filomena Marcantonio.

La segretaria provinciale ha reso noti nominativi e compiti nel corso della direzione tenutasi ieri sera. Queste le scelte. Enti locali e Politiche Abitative: Carmine Valentino; Organizzazione ed Aree Interne: Antonella Pepe; Salute e Sanità: Vincenzo Boniello; Cooperazione, Europa e Politiche Giovanili: Edvige Garofano; Iniziativa Politica, Università e Ricerca: Francesco Zoino; Comunicazione, Terzo settore e Associazionismo: Alessia Sarno; Welfare, Contrasto alle diseguaglianze, Inclusione sociale: Samuele Ciambriello; Giustizia: Antonella Procaccini; Cultura, Culture e Memoria – Coordinatore della Segreteria: Giovanni Cacciano; Riforme e Professioni: Giovanna Petrillo; Partecipazione e Formazione Politica: Antonio Ciervo; Economia, Imprese, Attività produttive: Angela Maturo; Infrastrutture e Trasporti: Nicola Gagliarde; Ambiente, Clima, Ecoturismo e Turismo rurale: Angela Molinaro; Diritti e Sicurezza: Michele Petruccelli; Scuola e Istruzione: Maria Meccariello; Pubblica Amministrazione e Innovazione: Francesco Farese; Infanzia, Povertà educativa, Politiche per la famiglia: Angela Martino; Contrasto alle mafie, legalità e trasparenza: Alfredo Manganiello; Politiche Agricole ed Alimentari: Patrizia Romano; Politiche del Lavoro: Raffaele Bonavita.

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