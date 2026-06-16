I nuovi Ospedali di comunità, ormai in buona misura completati sul piano infrastrutturale, saranno caratterizzati dalla massima attenzione per l’alimentazione dei pazienti degenti.

Questa la strada intrapresa dall’Asl di Benevento, che ha assegnato un incarico alla ditta di ristorazione locale Little horn: dovrà fornire pasti caldi e freschi per le esigenze dei futuri venti pazienti dell’Ospedale di comunità di Pietrelcina.

Pasti che dovranno garantire qualità nutrizionale e sicurezza secondo le indicazioni del gruppo di lavoro per la sana alimentazione – recentemente istituito – con particolare attenzione alla ristorazione ospedaliera e assistenziale dei poli di comunità.

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