Si sono svolti ieri pomeriggio a Castrovillari i funerali di Alberto Sciulli, Carabiniere di 32 anni che per svariati anni ha vissuto a Sant’Agata de’ Goti, improvvisamente scomparso nella notte tra venerdì e sabato scorsi mentre si trovava in vacanza a Marina di Camerota insieme alla fidanzata e ad alcuni amici. Alberto, si ricorda, come già raccontato dalla nostra testata, si trovava sul lungomare del paesino cilentano quando si è improvvisamente accasciato al suolo dopo aver fatto presente agli amici di patire una sensazione di mancamento; ogni tentativo di rianimazione da parte del personale sanitario si è purtroppo rivelato inutile.

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