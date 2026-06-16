Sono 26 i posti ‘vacanti’, incarichi da assegnare per il ruolo di medico di assistenza primaria nella provincia di Benevento.

Il dato emerge dal dalla programmazione regionale a valere per il 2026, sulla base dell’incrocio dati inviati dalle Asl e consistenze demografiche dei territori.

Le caselle da ‘riempire’ sono sette al Distretto Benevento: quattro assegnazioni con obbligo di studio programmate per Benevento, e ancora una per Apollosa; Arpaise, Ceppaloni.

Cinque assegnazioni per il Distretto San Giorgio del Sannio: una per Buonalbergo, una per Pesco Sannita, una per Torrecuso, una per Pietrelcina e una per Paduli.

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