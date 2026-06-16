Nei giorni scorsi il consigliere provinciale capogruppo di Sannio Insieme e sindaco di Frasso Telesino Pasquale Viscusi è intervenuto, attraverso una nota, nel merito della vicenda che vede coinvolti i dipendenti della Gepos S.r.l. nella procedura di licenziamento prevista dal piano di risanamento programmato dai vertici della clinica. Una questione che da diverse settimane tiene banco nel dibattito pubblico telesino e sulla quale Viscusi ha auspicato che le parti – sindacati e azienda – possano trovare, attraverso un opportuno confronto, la migliore soluzione possibile per garantire che vengano tutelate da un lato le istanze dei dipendenti, dall’altro quelle dei cittadini della provincia di Benevento ed in particolare della Valle Telesina, per i quali la casa di cura di Telese Terme rappresenta da più di venti anni un fondamentale presidio nel panorama sanitario territoriale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia