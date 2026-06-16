A Foiano di Val Fortore prende sempre più forma la nuova era del secondo mandato di Giuseppe Ruggiero.

Infatti, nelle scorse ore, il Sindaco ha completato l’assegnazione delle deleghe dividendo i compiti anche con i Consiglieri Comunali. Prassi consolidata nelle amministrazioni dei piccoli Comuni, che contribuisce ad armonizzare il lavoro dell’amministrazione e a coinvolgere tutti gli eletti nelle fila della maggioranza nella gestione della cosa pubblica.

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