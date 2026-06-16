Le riflessioni non risparmiano nessuno. Il Benevento fa valutazioni a 360 gradi nel processo di costruzione dell’organico che sarà chiamato ad affrontare il campionato di Serie B. I ragionamenti in casa giallorossa interessano anche i pali, dove la permanenza di Gianmarco Vannucchi non pare in discussione, anche per via del contratto prolungato automaticamente per un’altra stagione con la promozione in cadetteria. Le riflessioni che la società sta portando avanti riguardano più che altro la possibilità di affiancargli un estremo difensore di categoria, capace di contendere il posto e alzare ulteriormente il livello della competizione interna. Una strategia che presenta inevitabilmente rischi e opportunità. In un ruolo delicato come quello del portiere, infatti, le gerarchie definite rappresentano spesso un elemento fondamentale per garantire serenità e continuità di rendimento. La concorrenza può stimolare la crescita, ma non sempre produce effetti positivi tra i pali.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia