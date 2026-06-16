L’evento non si è ancora svolto ma è già polemica. Fa discutere, a cinque giorni dallo svolgimento, la manifestazione organizzata da Clemente Mastella per ricordare i suoi “50 anni di impegno nelle Istituzioni”, manifestazione che il sindaco di Benevento ha organizzato al Teatro Romano, a partire dalle ore 18,30. Ma, c’è già chi prova a guastargli la festa, ovviamente dalla prospettiva dell’ex Ministro della Giustizia: qualche giornalista ha chiesto informazioni alla Direzione regionale Musei nazionali Campania, al fine di verificare se Mastella si fosse dotato di tutte le procedure autorizzative.

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