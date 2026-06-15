Unicredit: da Commerzbank dichiarazioni fuorvianti, segnalazione a Bafin per verifiche**

Roma, 15 giu. – (Adnkronos) – UniCredit” ha sempre operato, e continuerà a operare, nel pieno rispetto delle normative e con totale trasparenza . Le partecipazioni e gli interessi azionari sono stati comunicati in modo chiaro e accurato” mentre “le affermazioni relative a presunte attività di prestito titoli su azioni da parte di UniCredit sono infondate”. Lo si legge in una nota di UniCredit in merito all’offerta su azioni Commerzbank in cui si sottolinea come “la confusione e la conseguente narrazione fuorviante hanno avuto origine dalle dichiarazioni di Commerzbank, volte a distogliere l’attenzione dai fondamentali dell’offerta”. UniCredit spiega di avere “segnalato tali questioni alla BaFin per le opportune verifiche” e “riafferma piena conformità e trasparenza nell’offerta su Commerzbank”