TV, assegnati i premi Moige per i programmi family-friendly della stagione 2025-2026

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – Assegnati oggi a Roma i premi del Movimento italiano genitori (Moige) per i migliori contenuti family-friendly della stagione 2025-2026. “Navigare tra l’offerta sterminata dei palinsesti televisivi e dei feed social è diventata la sfida quotidiana per milioni di genitori italiani – sottolinea il Moige – Per rispondere a questa esigenza” la celebrazione di ‘Un anno di Zapping e di Streaming’, “l’unico riconoscimento in Italia – evidenzia l’associazione – che valuta l’intrattenimento globale attraverso la lente della tutela dell’infanzia e della responsabilità educativa”.

Nel corso della cerimonia è stato consegnato il premio alla carriera all’avvocato Giorgio Assumma, figura storica e centrale nella tutela del diritto d’autore e baluardo della cultura italiana. Il premio speciale ‘Oltre lo schermo: storie di genitori’ è andato a Francesca Lollobrigida, atleta del Gruppo Sportivo Aeronautica Militare, riconosciuta come esempio di maternità autentica e senza compromessi nel mondo dello sport olimpico.

FICTION – I premi nella categoria Fiction hanno premiato produzioni italiane di qualità: la settima stagione di Illuminate (Rai 3), L’ascolto (RaiPlay), La Preside (Rai 1) — per la quale ha portato la sua testimonianza Eugenia Carfora, la reale protagonista della storia raccontata —, Qualcosa di lilla (Rai 1) e Se fossi te (Rai 1), con l’intervento di Marco Bocci. Completano la categoria Sicilia Express (Netflix) e Una nuova vita (Canale 5).

INTRATTENIMENTO – Per l’Intrattenimento hanno ritirato il premio: Milly Carlucci per Canzonissima (Rai 1); Ciro Priello e Gianluca Fru dei The Jackal per Stasera a letto tardi (Rai 2); Massimiliano Ossini per La città ideale (Rai 3); Eleonora Daniele per Blu – Il colore dell’autismo (Rai 3). Nella stessa categoria figurano Allegro ma non troppo (Rai 3) con la presenza di Luca Barbareschi, Boom! L’Italia della 600 (Focus), Camper (Rai 1), Don Bosco. Il Santo dei giovani e dello sport (Sky Sport Uno), È nato l’amore (Real Time) — con la presenza di Donatella Possemato, direttrice della Clinica Santa Famiglia —, Elvira Notari: Oltre il silenzio (Sky Arte), Generazione Sottovoce (Sky TG24) e Scintille (Tv2000).

BAMBINI E RAGAZZI – Tra i programmi per bambini e ragazzi — tutti di produzione italiana — Carolina Benvenga ha ritirato il premio assegnato a Buonanotte con Carolina: Storie e letterine (Rai Kids). Premiati anche Let’s go con JoEnglish (DeAKids, K2), Los Domingos (Boomerang, Cartoonito), Winx Club: The Magic is Back (Rai Kids, Netflix) e Biodiversiché? (Rai Scuola, Rai Gulp).

Comunicazione e Branded Entertainment Istituzionale e Spot – Nella categoria Comunicazioni e branded entertainment istituzionali sono state premiate Mediaset — con il messaggio Ogni giorno, per tutta la vita. Grazie papà, realizzato per la Festa del Papà e Green Tour – condotto dal giornalista Edoardo Raspelli con la collega Sofia Bruscoli —, Come spot, le campagne Enel – L’energia delle emozioni e Poste Italiane – Poste Energia, quest’ultima presente alla cerimonia per il ritiro del riconoscimento.

DIGITALE E CREATOR – Sul fronte digitale sono intervenuti i content creator premiati: Paolo Ruffini con le Rubriche Mamme e Papà, il Maestro Lorenzo Branchetti, , caino80 – presente al premio Luca Cassinelli – che ci racconta quotidianamente un Roma meno conosciuta e affascinante – (Instagram) e virginiabenzi (TikTok).