Innanzitutto le scuole, poi la riqualificazione dell’area ex Malies-ex Orsoline, ossia l’ex mercato di piazza Commestibili. Non che interessi di meno, ma l’avvio dell’anno scolastico impone tempi certi e già definiti. I consiglieri comunali di opposizione, Giovanna Megna, Francesco Farese, Floriana Fioretti, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Angelo Miceli, Luigi Perifano e Maria Letizia Varricchio hanno formalmente richiesto l’iscrizione all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale di una discussione specifica sullo stato di attuazione dei progetti riguardanti il complesso scolastico Torre-Sala, il plesso Bosco Lucarelli e, come detto, i lavori di riqualificazione dell’area ex Malies-ex Orsoline.

La richiesta nasce dalla necessità di fare piena chiarezza sull’avanzamento di opere di rilevante impatto per la città che, negli ultimi anni, hanno fatto registrare ritardi, modifiche progettuali e criticità che meritano un approfondimento pubblico e trasparente.

Particolare attenzione viene posta agli interventi di demolizione e ricostruzione della scuola Torre-Sala e ai lavori della scuola Bosco Lucarelli, quest’ultima chiusa ormai dal 2019. “Con l’avvicinarsi dell’anno scolastico 2026/2027, è indispensabile conoscere con precisione i tempi di completamento dei lavori, le eventuali difficoltà emerse e le soluzioni predisposte dall’Amministrazione per garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e tutelare studenti, famiglie e personale scolastico, oltre che la regolare consegna delle opere”.

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