“È davvero singolare che proprio chi, negli anni in cui amministrava e ricopriva ruoli di responsabilità, oggi pretenda di dettare la linea su come si debba pianificare il futuro del paese”.

Esordiscono così Giuseppe Ricci e Marcello Barrasso, rispettivamente sindaco e delegato all’urbanistica, in risposta alle critiche della capogruppo di opposizione Giovanna Petrillo.

La consigliera, in merito agli indirizzi forniti dalla giunta per la formazione di una nuova variante generale, ha mosso diversi rilievi, primo tra i quali la “contraddizione” di prevedere una nuova area per artigianato e logistica a fronte di un mai decollato centro fieristico in via Manzoni.La replica di Ricci e Barrasso parte da una frecciata a Petrillo in qualità di assessora nella precedente giunta Ciamp.

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