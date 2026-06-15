Il ritorno in Serie B regala al Benevento anche la possibilità di incrociare le sue traiettorie con quelle di tanti ex, transitati in giallorosso nel corso degli ultimi anni. Alcuni di essi hanno lasciato un segno tangibile della loro presenza nel Sannio, altri invece non sono riusciti a scrivere il proprio nome tra le pagine più belle della storia del club. Dalla passata stagione, considerando anche alcuni divorzi complicati, ai campionati più lontani: la Serie B è ricca di figurine collezionate dalla Strega nel suo album che ritroverà, mercato permettendo, anche nella prossima stagione.

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