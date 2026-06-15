E’ un San Marco dei Cavoti che fa sul serio. Il club fortorino, ottenuta la salvezza al suo ritorno in Prima categoria, ha in mente di alzare l’asticella. Il presidente Antonio Tornesello insieme a tutto lo staff dirigenziale, ha avuto modo di stabilire, nei giorni scorsi, le linee guida da seguire affinché si possa consegnare una squadra, al riconfermato tecnico Vincenzo Monteforte, in grado di poter lottare per qualcosa di importante.

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