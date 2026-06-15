Mondiali 2026, per Sisal esordio facile per le favorite Spagna e Francia

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – Scendono in campo i pezzi da novanta di questo Mondiale: le due grandi favorite alla vittoria, Spagna e Francia, iniziano il loro cammino nel torneo iridato rispettivamente con Capo Verde e Senegal. Le Furie Rosse cominciano con l’avversaria che, almeno sulla carta, si presenta come la più abbordabile del Gruppo H, dove si sfidano anche Uruguay e Arabia Saudita. La Roja parte favoritissima per gli esperti Sisal, a un rasoterra 1,07, il successo di Capo Verde – alla sua prima storica qualificazione a un Mondiale – avrebbe il sapore di un’impresa, a 33 volte la posta, alta anche la quota per il pareggio, a 14. Ci si aspetta una valanga di gol da parte della Spagna, che ha realizzato tre reti in ben 4 delle ultime 7 partite: l’Over 3,50 è a 1,75 con l’ipotesi che il match finisca con più di 4 gol a 2,90. Con le stelle Lamine Yamal e Nico Williams che partiranno dalla panchina, il primo candidato al gol è Oyarzabal che agirà da terminale offensivo della squadra, a 1,70, con Ferran Torres a 1,80 e Rodriguez Baena a 2,40.

La Francia si presenta al Mondiale con i gradi della favorita numero uno, con 8 vittorie e 1 pareggio, battuta solo una volta nelle ultime 10 gare, che punta alla terza finale consecutiva. Il debutto è contro il Senegal, campione d’Africa a cui poi è stata tolta la vittoria a tavolino, in un Gruppo I che non ammette errori. Per gli esperti Sisal, i Blues sono ovviamente avanti, a 1,45, si sale a 7,50 per la vittoria senegalese, il pareggio è a 4,25. Deschamps sembra intenzionato a schierare una Francia spregiudicata con Mbappè prima punta, a 2,00. Sulla trequarti, spazio agli astri nascenti, ma già affermatissimi, Douè ed Olise, entrambi a 3,00, al fianco di Dembelè, a 2,75. Nel Senegal, spicca l’icona nazionale Sadio Manè, ma occhio anche all’attaccante del Bayern Monaco Nicolas Jackson, entrambi in rete a 5,00.

Al via anche l’avventura mondiale di Belgio ed Egitto, le due favorite del Gruppo G. Su Sisal.it comanda la Nazionale di Rudi Garcia, imbattuta da oltre un anno e vincente a 1,60, si sale a 6,00 per la vittoria egiziana, il pareggio vale 4,00. Tanti “gli italiani” nel Belgio, specie in attacco con Lukaku a 2,25, De Bruyne a 3,25 e De Ketelaere a 3,00, pronti a riscattare una stagione non brillantissima in Serie A. Per l’Egitto, non si può non menzionare Momo Salah, a 4,00, che con Marmoush, a 4,50, forma una coppia di formidabili attaccanti con cui la nazionale africana è riuscita a segnare 19 gol nelle 9 partite di qualificazione.