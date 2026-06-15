75mila metri quadrati di terreni, per lo più coltivati a vigneti. Questa la dimensione dell’esproprio che aveva interessato, a partire dal 2024, i contadini della Valle Telesina, dove ricade il terzo lotto dei lavori della diga di Campolattaro, l’opera da oltre 700 milioni di euro – 500 da fondi Pnrr e 200 dalla Regione – che renderà fruibili 100 milioni di metri cubi di acqua a fini potabili, irrigui ed energetici per l’intera Campania.
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