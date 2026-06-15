Una comunità sotto shock quella di Sant’Agata de’ Goti alla luce della drammatica quanto improvvisa scomparsa del giovane carabiniere Alberto Sciulli.

Una notizia che ha avuto risonanza mediatica nazionale quella relativa alla scomparsa del 32enne militare, in servizio presso la compagnia di Castrovillari, deceduto improvvisamente nella serata di sabato a Marina di Camerota dove si trovava per qualche giorno di vacanza insieme alla compagna e ad alcuni amici di Sant’Agata de’ Goti.

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