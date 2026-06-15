Circello, investito un lupo: veterinari Asl sul posto

Capita spesso agli automobilisti, con somma pietà, di imbattersi lungo la strada nel corpo di un animale investito. Dalle campagne e dalla boscaglia che costeggiano le arterie stradali italiane non di rado sbucano esemplari tra i più diversi: cani, gatti, cinghiali, persino volpi o serpenti che, smarriti e spaesati, tentano l’improvvida impresa di attraversare la carreggiata, terminando inevitabilmente la propria corsa ben prima del traguardo.
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