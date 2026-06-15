Prosegue l’azione dell’azienda sanitaria locale di Benevento per l’infrastrutturazione in termini di presidi tecnici dei siti Casa Comunità e Ospedale di Comunità, ormai in buona parte ultimati sul piano edilizio.

Da ultimo avviata fornitura di etichettatrici per campioni laboratorio, visto che i siti Cdc e Odc, contemplano punti infermieri per prelievo campioni da avviare a laboratorio analisi e anche di macchine full service per pagamento ticket prestazioni sanitarie, in particolare visite ambulatoriali.

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