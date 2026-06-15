Un vantaggio sulle concorrenti da tenersi stretti e una missione restyling che prosegue tra i primi giorni roventi dell’estate giallorossa. Il Benevento ha ormai da tempo gettato le basi sul mercato che arriverà in queste settimane e continua a monitorare i profili cerchiati in rosso da dirigenza e area tecnica, individuati come rinforzi ideali in vista della prossima stagione. Tra questi circola anche il nome di Emanuele Rao, talento del Napoli lo scorso anno protagonista con la maglia del Bari. Il classe 2006 ha stregato mezza Serie B – sondaggi da Arezzo, Avellino e Palermo, tra le altre, per l’esterno offensivo – ed ha attirato su di sé anche gli occhi dei sanniti in vista di un possibile colpo di prospettiva per la nuova stagione.

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