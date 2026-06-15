Dopo il riconoscimento del sito seriale Unesco ‘Via Appia Regina Viarum’, i Comuni che si trovano sul tracciato hanno iniziato a progettare le attività utili alla migliore fruizione del sito.

In particolare, i Comuni, in attesa di definire il sistema di governance, si sono uniti in Coordinamenti Territoriali. In particolare, i coordinamenti Campania 1 e Campania 2 sono, a tutt’oggi, organismi operativi sul piano territoriale all’interno della struttura di governance e propedeutici alla sua costituzione, coordinati dai Sindaci di Benevento e Santa Maria Capua Vetere.

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