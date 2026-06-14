Viale Atlantici, giardini Piccinato insozzati dagli incivili

Scenario grave e incivile quello che si è presentato nei giorni scorsi ai Giardini Piccinato, sul viale Atlantici. L’area versa in condizioni di forte degrado, con bottiglie vuote, cartoni e rifiuti sparsi ovunque, evidente testimonianza di gozzoviglie e comportamenti poco rispettosi del bene pubblico.

Particolarmente preoccupante è la situazione delle giostrine destinate ai più piccoli: alcune risultano danneggiate, altre addirittura utilizzate come contenitori improvvisati per bottiglie di alcolici e altri rifiuti.

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