Berna, 14 giu. (Adnkronos/afp) – Si sono chiuse alle 12 le urne in Svizzera dove i cittadini hanno votato per due referendum molto attesi su immigrazione e servizio militare. Il voto principale riguarda l’iniziativa anti-immigrazione ‘No a una Svizzera con 10 milioni!’, promossa dal Partito popolare svizzero (Svp), che propone di fissare un tetto alla popolazione a 10 milioni entro il 2050.
Secondo le prime proiezioni dell’istituto gfs.bern, diffuse pochi minuti dopo la chiusura dei seggi, gli elettori avrebbero respinto la proposta anti-immigrazione. L’esito è apparso incerto fin dall’inizio: secondo gli ultimi sondaggi il “no” sembrava leggermente in vantaggio, anche se il “sì” appariva in crescita.
Sempre in base alle proiezioni, sarebbe invece destinata all’approvazione la seconda misura sottoposta a referendum, che limita l’accesso al servizio civile sostitutivo per chi si oppone alla leva militare.
La proposta anti-immagrazione prevede misure restrittive su asilo, ricongiungimenti familiari e permessi di soggiorno, ed è sostenuta dalla destra ma osteggiata da governo, Parlamento e mondo economico. L’Svp denuncia gli effetti della “immigrazione di massa”, mentre i critici avvertono del rischio di “caos” e di possibili ripercussioni sui rapporti con l’Unione europea, principale partner commerciale del Paese, evocando anche uno scenario di “Swiss Brexit”.
Svizzera al voto per due referendum, verso bocciatura proposta limite popolazione
Berna, 14 giu. (Adnkronos/afp) – Si sono chiuse alle 12 le urne in Svizzera dove i cittadini hanno votato per due referendum molto attesi su immigrazione e servizio militare. Il voto principale riguarda l’iniziativa anti-immigrazione ‘No a una Svizzera con 10 milioni!’, promossa dal Partito popolare svizzero (Svp), che propone di fissare un tetto alla popolazione a 10 milioni entro il 2050.