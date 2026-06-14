Buone notizie per il Sannio dal Ministero della Cultura. Con il decreto del Direttore Generale Spettacolo, sono stati assegnati i contributi relativi al bando del Fondo Nazionale per la Rievocazione Storica per l’annualità 2026. Tra i beneficiari figurano anche due comuni della provincia di Benevento: Melizzano e San Bartolomeo in Galdo, ai quali è stato riconosciuto un contributo di 10.254,17 euro ciascuno per i rispettivi progetti di rievocazione storica. È importante sottolineare che i finanziamenti sono stati assegnati direttamente ai Comuni, in qualità di soggetti proponenti, e non alle associazioni o ai comitati di volontariato culturale che, in collaborazione con gli enti locali, organizzano e promuovono le manifestazioni. Contestualmente al decreto, il Ministero ha pubblicato anche i verbali della Commissione di Valutazione e la tabella contenente il dettaglio dei punteggi attribuiti ai progetti presentati.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia