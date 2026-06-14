C’è un problema di miasmi che, a quanto pare, potrebbe partire da un impianto a biometano della zona attraverso gli scarti agricoli e della biomassa organica. La questione è stata sollevata da diversi residenti di Benevento, Pietrelcina e Pesco Sannita.

La criticità principale risiede nella prossimità dell’impianto – realizzato nel territorio di Benevento lungo la Fortorina, in contrada San Domenico – ma coinvolge anche diversi nuclei abitati.

Chi vive in queste zone lamenta anche l’assenza di un’adeguata informazione alle comunità, e invoca chiarezza sul procedimento autorizzativo necessario per costruire l’opera.

A Benevento è coinvolta anche contrada Mosti e La Francesca, a Pietrelcina la più esposta è contrada Frasso, a Pesco l’area delle Maitine.

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