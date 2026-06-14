Non è tardata ad arrivare la risposta della Prefettura alla richiesta dei sindacati di un incontro nella sede prefettizia con i vertici della Gepos. L’ufficio di Gabinetto ha convocato le parti per mercoledì 17 giugno, alle 10. Lo ha fatto attraverso una pec inoltrata lo scorso venerdì alle sigle sindacali Cgil Fp, Cisl Fp e Uil Fp, alla casa di cura telesina, a Confindustria Benevento, all’Asl e alla Commissione Garanzia Sciopero con sede a Roma, ovvero l’organo che vigila sul corretto bilanciamento tra il diritto allo sciopero dei lavoratori e il diritto dei cittadini ai servizi pubblici essenziali.

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