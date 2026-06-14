Anche nel Sannio si registra una forte riduzione del credito alle imprese da parte degli istituti bancari. E’ quanto emerge dall’ultimo studio della Cgia di Mestre, nel confronto sui dati del primo trimestre del 2025 e quello del 2026. Un calo che riguarda tutte le imprese nel loro complesso ma che si accentua per le piccole aziende. Per la platea complessiva delle aziende sannite si registra la diciannovesima peggiore situazione in Italia, con 37,9 milioni in meno e una contrazione del 4,5 per cento. Si è passati da 834,0 milioni a 796,1 milioni. Si tratta del dato peggiore in Campania.

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